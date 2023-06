Grata ostruita, l'eremo rischia l'allagamento: intervengono i vigili del fuoco

CUPRAONTANA - I Vigili del fuoco sono intervenuti nella serata di ieri, in via Eremiti, per liberare da un’ostruzione una grata di grosse dimensioni rimasta intasata a causa delle forti piogge.

La grata si trovava all’interno di un eremo sconsacrato. La squadra di Jesi, in collaborazione con i tecnici del Comune, ha provveduto a liberare l'ostruzione facendo così defluire l’acqua più velocemente. Non si segnalano persone coinvolte.