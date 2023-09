Guida un mezzo rubato, metanfetamina in auto ed al volante dopo aver assunto droga: denunce e segnalazioni

Ubriachi alla guida, droga trovata all'interno dell'abitacolo ed automobilisti ubriachi al volante. E' questo il bilancio dei controlli effettuati nei giorni scorsi da parte dei carabinieri. Per gli "indisciplinati" sono scattate denunce, segnalazioni e ritiri della patente.

I controlli

Giovedì sera i Carabinieri di Cupramontana, a seguito di una segnalazione da parte di un privato, hanno proceduto al controllo di un automobilista di 30 anni. Il veicolo era stato rubato la mattina precedente ed il giovane alla guida non aveva mai conseguito la patente. L’auto è stata restituita al proprietario ed il 30enne denunciato per furto e per guida senza patente.

Il secondo intervento è stato effettuato nei giorni scorsi dai carabinieri di Cerreto d'Esi. I militari hanno fermato un 20enne fabrianese a bordo di una autovettura. Insospettiti dall’atteggiamento nervoso del giovane, i carabinieri hanno eseguito una perquisizione personale ritrovando e sequestrando 3 grammi di metanfetamina contenuti della tasca dei pantaloni. L’auto è restituita ad una persona di fiducia ed il giovane segnalato alla Prefettura di Ancona.

Alcune mattine fa, invece, i militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Fabriano, a seguito di un controllo alla circolazione a Fabriano, hanno accertato che un 45enne fabrianese si era posto alla guida della propria autovettura dopo aver fatto uso di anfetamine e cannabinoidi. Il veicolo è stato sequestrato, la patente ritirata e l’uomo segnalato alla Prefettura di Ancona.