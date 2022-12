All-in in quattro mosse: ubriaco, senza patente, va a sbattere e aggredisce i carabinieri. Arrestato 37enne

FALCONARA - Le feste di Natale 2022 se le ricorderà per un bel pezzo il 37enne abruzzese residente a Falconara che ieri mattina (27 dicembre) intorno alle 6,30 si è ribaltato con l’auto in via del Tesoro. L’uomo, infatti, si era messo alla guida ubriaco e senza patente, che gli era stata ritirata qualche settimana fa per guida in stato di ebbrezza. Sarà stata, quindi, l’euforia del Natale ad averlo tradito. Fatto sta che l’abruzzese residente a Falconara si è mostrato recidivo. Per fortuna a seguito dell’incidente non ha riportato ferite importanti, solo qualche graffio. Ma all’arrivo dei carabinieri è iniziato lo show: prima gli insulti, poi l’atteggiamento particolarmente aggressivo nei confronti delle divise. Tutto perchè i militari dell’arma gli stavano semplicemente chiedendo di mostrare i documenti e la patente di guida. L’uomo, sapendo di essere in torto, ha ben pensato di apostrofare con vari epiteti i carabinieri, pur di non cedere alle loro richieste. E quando il comportamento del 37enne è apparso fin troppo sopra le righe, i carabinieri sono stati costretti ad immobilizzarlo e caricarlo in auto. A quel punto l’uomo è stato condotto in caserma dove è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e guida pericolosa in stato di ebbrezza. È atteso per oggi il pronunciamento per direttissima del giudice. L'uomo sarà portato in tribunale per la convalida dell'arresto. Se lo riterrà necessario potrà fornire una propria versione difensiva, oppure avvalersi della facoltà di non rispondere.