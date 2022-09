Omicidio Civitanova, la procura chiede la perizia psichiatrica sul killer di Alika

CIVITANOVA - La procura di Macerata ha chiesto la perizia psichiatrica su Filippo Ferlazzo, il 33enne originario della provincia di Salerno che il 29 luglio scorso ha ucciso il venditore ambulante Alika Ogorchukwu a Civitanova Marche. Il delitto si era consumato nel primo pomeriggio, in corso Umberto I. Alika, 39 anni, nigeriano e con una vita stabile ormai da sei anni a San Severino, dove abitava con la moglie e figlioletto di otto anni, è stato ucciso a mani nude, dopo una presunta richiesta insistente di elemosina fatta alla fidanzata di Ferlazzo. La coppia si trovava a Civitanova per degli acquisti quel pomeriggio. Il procuratore Claudio Rastrelli ha fatto la richiesta per la perizia, con la formula dell’incidente probatorio, al gip. Il giudice potrebbe decidere di accogliere la richiesta, nominando già la prossima settimana un perito per sottoporre l’operaio agli esami previsti, oppure no. La Procura chiede di sapere, con l’esame psichiatrico, se Ferlazzo era in grado di incendiare e di volere mentre uccideva Alika o se la sua capacità era scemata. Questo per stabilire se potrà stare a giudizio o se invece sarà prosciolto per vizio di mente. Lo psichiatra dovrà valutare anche la pericolosità sociale del 32enne che è ancora rinchiuso in carcere con l’accusa di omicidio volontario e rapina. Sulla data del funerale del nigeriano pendano ancora diverse incertezze. “Non sappiamo ancora - dice l’avvocato Francesco Mantella che tutela moglie e figlio di Alika - se possiamo confermare la data del 10 settembre, al chiostro di San Domenico, a San Severino. I fratelli che devono arrivare dalla Nigeria non hanno ancora i visti e nemmeno i biglietti aerei per partire per l’Italia. Vedremo la prossima settimana se si sbloccherà qualcosa”.