Alika, la moglie chiede un funerale all'aperto con canti tipici del suo Paese: presente la comunità nigeriana delle Marche

Sarà una cerimonia all'aperto, al campo sportivo di San Severino Marche, il funerale di Alika Ogorchuckwu, il nigeriano di 39 anni, venditore ambulante, ucciso a Civitanova Marche il 29 luglio scorso dal 32enne di Salerno Filippo Ferlazzo, dopo una richiesta di elemosina. Ieri l'avvocato Francesco Mantella, che tutela la famiglia del morto, ha incontrato la sindaca di San Severino Rosa Piermattei, dove Alika viveva da sei anni con moglie e figlio, per accordarsi sulle modalità del funerale che non sarà celebrato "prima del 19 agosto" ha detto il legale.

L'omicidio

La moglie del defunto ha manifestato la volontà di fare una cerimonia all'aperto, per accompagnare l'ultimo saluto al marito con canti tipici della Nigeria a cui prenderà parte la comunità nigeriana delle Marche. "In caso di maltempo - dice Mantella - opteremo per il palazzetto dello sport di San Severino". Nei prossimi giorni il Comune di San Severino e quello di Civitanova Marche firmeranno il protocollo d'intesa per gestire le donazioni pervenute alla famiglia di Alika e che saranno utilizzate per le spese primarie di moglie e figlio fino al raggiungimento della maggiore età del bambino. Ieri mattina intanto Ferlazzo ha visto in videochiamata, dal carcere di Montacuto (Ancona) dove è recluso con l'accusa di omicidio volontario e rapina, la fidanzata e lei lo ha salutato dicendogli "verrò a trovarti". L'avvocato Roberta Bizzari, che difende l'omicida, acquisirà la prossima settimana il secondo filmato delle telecamere di pubblica sicurezza che hanno ripreso il momento iniziale di approccio di Alika con Ferlazzo e la fidanzata, prima dell'inseguimento e del corpo a corpo mortale per il nigeriano.