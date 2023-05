Deve scontare 5 anni per rapina, espulso un 64enne

ANCONA – Era in carcere dove doveva scontare una pena a 5 anni per rapina ma risultava a suo carico anche un lungo elenco di precedenti giudiziari come furto, ricettazione, minaccia e violenza a pubblico ufficiale oltre che ripetute violazioni della legge sull'immigrazione. E poi anche ingiuria, diffamazione, documenti falsi, truffa, contraffazione e sostituzione di persona. Per questo il magistrato di sorveglianza ha espulso dall'Italia un algerino di 64 anni. La polizia lo ha scortato fino all'imbarco dell'aereo. Sempre in merito ad espulsioni 2 cittadini egiziani, irregolarmente, sono stati raggiunti da un provvedimento di allontanamento dal paese.