Morto Alfredo Bartolomeo Cartocci: addio al maestro del vernacolo

ANCONA - Addio ad Alfredo Bartolomeo Cartocci, volto storico di Ancona conosciutissimo per i suoi lavori in vernacolo. Si è spento all'età di 77 anni questa mattina a casa sua, nel quartiere di Capodimonte. Lo ha fatto nel sonno. A dare l'allarme la moglie che, pensando stesse ancora dormendo, non lo vedeva alzarsi. Lo ha chiamato più volte finché non ha capito che qualcosa non andava. Purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare nonostante l'arrivo tempestivo del 118 e della Croce Gialla di Ancona. Il personale medico ha provato a rianimarlo con massaggio cardiaco e farmaci. Nulla è stato possibile fare se non constatarne il decesso.

Cartocci è nato a Recanati ma viveva ad Ancona da quando aveva un anno. Folgorato dal dialetto dorico si è appassionato all'arte e alla recitazione. « Ha collaborato - si legge nella presentazione della compagnia Punto e a Capo di cui faceva parte, pubblicata sul sito della Sagra del Bombetto - con Rai Marche, Radio Arancia, Radio Conero e Radio-Tv Galassia, con “Il Messaggero” e con “Il Resto del Carlino”, oltre che con alcune riviste e periodici. Nel 1983 ha fondato, rivestendo tuttora anche le parti di regista e di attore, la Compagnia Teatrale “Puntoeacapo”. Ha pubblicato due volumi di scenette e commedie : “Cose de ogi, cose de sempre…” (1990) (con etimologie e cenni sulle principali caratteristiche grafiche, grammaticali e sintattiche dell’idioma anconitano) e “Cose de ogi, cose de sempre… II (il ritorno !) “ (2006). In quest’ultimo volume è presente anche il saggio scritto dalla figlia Chiara B. Cartocci : “L’anconitano nei testi teatrali del sec. XX”, prima “storica” tesi di laurea sull’evoluzione dell’idioma anconitano attraverso i testi teatrali di Giangiacomi, Schiavoni e Cartocci, con etimologie e glossario».