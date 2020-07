Futsal, il mercato del Cus Ancona si accende: arriva Alessio Taurisano

ANCONA - Un giovane di belle speranze che già lo scorso anno si era messo in luce nel Corinaldo formazione che milita nel campionato nazionale di serie B. Il riferimento non può che essere ad Alessio Taurisano 19 anni nuovo arrivato in casa del Cus Ancona. «Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura - afferma Taurisano - l’ambiente del Cus Ancona lo conosco in parte ma tutte quelle persone a cui ho chiesto informazioni a tal riguardo mi hanno detto di considerarmi un fortunato proprio per lo spirito di gruppo tipico del Cus Ancona. Sono consapevole di essere arrivato in una delle società più organizzate a livello regionale. Lo scorso anno con il Corinaldo sono riuscito a mettere a segno una ventina di reti poi il campionato è stato sospeso a causa del Covid 19. Quando il Cus mi ha cercato nei giorni scorsi non ho avuto indugi di sorta, sono convinto di aver fatto la scelta giusta e di essere arrivato in una grande club ».

A proposito di Corinaldo, lei lo scorso anno è stato uno dei giocatori più apprezzati dal pubblico di casa« A livello personale non posso che essere soddisfatto di quello che sono riuscito a fare anche in fatto di realizzazioni. Mi auguro di rivivere queste emozioni con la maglia del Cus Ancona. Le ultime due partite a Corinaldo non le ho giocate a causa di un problema alla caviglia che mi portavo dietro da tempo ora sto bene, non vedo l’ora di partire con la preparazione estiva e di ripagare la fiducia che il Cus Ancona ha riposto nei miei confronti ».