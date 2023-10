Figlia e mamma a Castelfidardo protagoniste su Rai1, vincono 15000 euro ad "Affari Tuoi"

Affari tuoi, show preserale di Rai 1 condotta da Amadeus, porta fortuna alle Marche. Nella puntata del 24 ottobre, Alessia Biondini – accompagnata dalla mamma Tatiana Pietroni – ha infatti vinto un montepremi in gettoni d’oro del valore di 15mila euro al termine della puntata. Le due fidardensi hanno avuto in sorte il pacco numero 15, restato tra le mani di “Sandy” e “Mamma Taty” (come hanno svelato di essere soprannominate) fino al termine del gioco.

L’inizio è stato poco fortunato, con due pacchi “ricchi” aperti (il primo, numero 5, chiamato in quanto data di nascita del fratello Christian) da 75 e 100mila euro, e la numerologia che non ha portato bene nemmeno con il numero 7, tra i preferiti di Alessia, che nascondeva l’importo più ricco pari a 300mila euro. Ma la coppia di Castelfidardo è riuscita progressivamente ad eliminare dal gioco i pacchi più...leggeri: nel gran finale, con l’unica scatola restata chiusa costituito dal numero 17 della Liguria, Alessia e Tatiana hanno rifiutato il cambio portando a casa la cifra custodita nel pacco preso all’inizio. Una scelta che ha premiato ed una vincita sottolineata dal caloroso applauso del pubblico, per la simpatia e la bravura dimostrate dalle fidardensi.