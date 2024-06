Sorpresa, Alessandro Siani cena all'Ascensore. Presto le riprese nel locale

ANCONA - Una cena nella terrazza, a base di cozze del Conero, poi un sopralluogo nella sala ristorante per vedere dove girerà alcune delle scene del film "Io e te dobbiamo parlare" che uscirà al cinema il 18 dicembre. Alessandro Siani è in città e ieri sera è comparso al ristorante L'Ascensore, al Passetto, con tutto il suo staff al seguito. Erano in 12 e hanno cenato sulla terrazza per godere appieno del mare anconetano. Ad accoglierlo Luigi Catalano, padre della titolare del locale. Entrambi campani si sono trovati in sintonia scambiandosi qualche battuta in dialetto. Una sorpresa per i clienti che si sono trovati a cena vicino al tavolino del regista-attore napoletano. In città si inizieranno a girare le scene del film di Natale dal prossimo 24 giugno e fino al 3 di agosto.

Mancano quindi le ultime decisioni sui luoghi che vedranno attive le cineprese e che faranno pubblicità anche ad Ancona. Dopo cena Siani è sceso al piano di sotto, nella sala ristorante, per dare uno sguardo agli arredi e si è complimentato con la proprietà. Solo all'una se ne è andato intrattenendo il personale con le sue battute. Disponibile con la clientela si è fatto fotografare e immortalare nei selfie di rito.