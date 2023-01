Resta ai domiciliari il poliziotto Alessandro Giordano, il gip ha convalidato il fermo

ANCONA - Convalidato il fermo del poliziotto Alessandro Giordano, resterà ai domiciliari con il braccialetto elettronico. L’agente, 40enne, sabato notte ha sparato al 21enne Nicoló Giommi, in via Flavia, nel quartiere del Q2, dopo un diverbio nato primo in discoteca e poi proseguito sotto casa del poliziotto. Il gip Carlo Masini ha sciolto la riserva questa mattina e ha confermato la misura cautelare dei domiciliari con braccialetto elettronico. L’accusa è di tentato omicidio aggravato dalla premeditazione e dall’uso dell’arma. La sparatoria, un colpo era stato sparato in aria e l’altro ad altezza uomo tanto da colpire il giovane ad una gamba, è avvenuta dopo un primo litigio scoppiato in discoteca. L’agente avrebbe poi dato appuntamento al giovane sotto casa dove è arrivato in compagnia di altri amici.