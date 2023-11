Sparatoria in via Flavia, Alessandro Giordano chiede la messa alla prova per evitare il processo

ANCONA - Chiede la messa alla prova Alessandro Giordano, ormai ex poliziotto (è stato destituito dopo essere finito sotto inchiesta), accusato di aver sparato ad un 21enne, in via Flavia, all’alba del 21 gennaio scorso. Una forma per evitare il processo se il percorso di Map che intraprenderà andrà a buon fine. L’udienza davanti al giudice che dovrà decidere se accogliere la richiesta è fissata per il prossimo 14 febbraio. Da giugno scorso il 40enne è tornato libero dopo la revoca dei domiciliari con il braccialetto elettronico. Il gip Carlo Masini aveva accolto l’istanza dei suoi difensori. Non sussistevano più i requisiti e anche l’accusa era stata ridimensionata.

Non più tentato omicidio aggravato dalla premeditazione e dall’uso dell’arma, ma lesioni aggravate. Il 21 gennaio Giordano aveva esploso due colpi, in via Flavia, e uno aveva colpito ad una coscia Nicoló Giommi, 21 anni. Il cambio di accusa era stato determinato dagli esiti di due perizie chieste dalla procura, una medico legale per capire se il poliziotto aveva mirato per uccidere, e una balistica, per capire da che distanza aveva sparato. Entrambe sarebbero a favore di Giordano che avrebbe mirato alle gambe e ad una distanza ravvicinata, quasi per difendersi.