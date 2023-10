Visita ispettiva del comandante regionale Marche al reparto operativo aeronavale di Ancona

ANCONA - Questa mattina il Comandante Regionale Marche della Guardia di Finanza, Generale di Brigata Alessandro Barbera, si è recato in visita ispettiva al Reparto Operativo Aeronavale di Ancona. Dopo essere stato accolto con gli onori di rito dal Comandante del Reparto Operativo Aeronavale, Ten. Col. Corrado Bianchi, ha incontrato una rappresentanza di ufficiali, ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri in servizio nello stesso Reparto Navale, oltre che della dipendente Stazione Navale di Ancona e della Sezione Operativa Navale di San Benedetto del Tronto.

Nell’occasione il Comandante Regionale Marche ha consegnato, ai militari distintisi nell’esecuzione di rilevanti operazioni di servizio, i brevetti relativi alle “ricompense morali” nonché quelli inerenti alla concessione delle “croci per anzianità di servizio”. Successivamente, l’Alto Ufficiale ha partecipato ad una riunione nel corso della quale il Comandante del Reparto Operativo Aeronavale ha illustrato le attività operative svolte e le principali operazioni di servizio in corso. Dopo un breve saluto al personale presente negli uffici del Reparto Operativo Aeronavale e della Stazione Navale, la visita ispettiva è proseguita presso gli ormeggi del Corpo, ove il Comandante Regionale ha preso atto dell’ottimo stato di efficienza della flotta navale e delle moderne installazioni logistiche. Al termine della visita il Generale Barbera ha espresso parole di apprezzamento per l’impegno profuso nello svolgimento dei molteplici e complessi compiti istituzionali, particolarmente intenso nel corso periodo estivo appena concluso, esortandoli a proseguire con il massimo impegno nell’azione di contrasto alle attività illecite a difesa dell’economia legale, rimarcando come il ruolo della Guardia di Finanza sia fondamentale per assicurare il presidio di interessi di vitale importanza per la sicurezza, lo sviluppo e il benessere del Paese