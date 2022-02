Addio maestro, judo in lutto: è morto Aldo Natalini

Dici "judo" a Jesi e pensi ad Aldo Natalini. Il maestro, precursore di questa disciplina in città e fondatore dell'Associazione Budo Center Jesi, è morto all'età di 86 anni. A dare la notizia è stata la stessa società con un post Facebook.

«Con grande dolore e tristezza annunciamo che oggi 02 Febbraio ci ha lasciato il Nostro Maestro Aldo Natalini, dopo una lunga malattia. Il Maestro Aldo Natalini precursore del Judo sul territorio, già dal 1958, nel 1960 avvia la sua scuola di Judo a Jesi che si trasforma come Athletic Center e poi Budo Center Jesi nel 1974. Formatore di tantissimi bambini, giovani e ragazzi del Judo e di vari atleti agonisti di rilievo nazionale. Maestro di Judo molto apprezzato anche per il suo stile, sempre educato, gentile ed elegante, nei modi di porsi verso gli altri. Ha anche ricevuto il Premio Panathlon nel 2002 per il Fair Play. Il Suo lavoro nel Judo prosegue attraverso noi nuovi insegnanti, con il rispetto che ci hai sempre dato e che continueremo a trasmettere. Ti ricorderemo e sarai per noi sempre una guida». Cordoglio anche da parte dell'amministrazione comunale, che ha rilanciato il ricordo sulla propria bacheca.