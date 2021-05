Somministravano alcool a ragazze minorenni, chiuso un bar sul lungomare

Chiusura per quindici giorni inflitta ai titolari di un bar sul lungomare Dante Alighieri di Senigallia. E’ quanto emerso dall’attività d’indagine da parte della Questura e del Commissariato rivierasco per via della somministrazione di alcool, all’interno della struttura in questione, a due ragazza minorenni.

All’interno dello stesso locale non nuovo a sanzioni per mancato rispetto della normativa anti-Covid, inoltre, è emersa la presenza di diversi soggetti con precedenti penali.