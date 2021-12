Alla guida, visibilmente ubriaco, rifiuta di sottoporsi all’alcol test. La polizia di Fabriano ieri ha fermato un 35enne del posto al volante dell’auto di un suo amico.

L’uomo era stato sanzionato in passato per guida con patente sospesa. Rifiutando di sottoporsi ad accertamento etilometrico per lui dunque è scattata una nuova denuncia, mentre l’auto è stata sottoposta a fermo amministrativo per tre mesi.