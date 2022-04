Alcol alla guida: scattano tre denunce. Scoperti dieci conducenti senza cintura

ANCONA - Alla guida dopo aver bevuto. Tre persone finiscono nei guai. I carabinieri del Norm di Ancona hanno controllato ieri sera gli automobilisti.

I tre denunciati per guida in stato di ebbrezza si trovavano rispettivamente in via Marconi, via Aspio e via Filonzi. Si tratta di un 27enne, un 40enne e un uomo di 53 anni. Sono state contestate inoltre dieci violazioni amministrative per guida senza cintura e sequestrati 3 veicoli perché circolavano non coperti da polizza assicurativa.