Alcol a minorenni, il Tar fa riaprire il bar L’Opera. Sospeso il decreto del questore

ANCONA - Se meritava la chiusura e anche la tripla sanzione per aver dato da bere alcolici a tre minorenni si saprà solo il prossimo 22 novembre, quando verrà trattato il clou del provvedimento ma per ora il Tar fa riaprire il bar L’Opera di corso Mazzini. Già da questa sera il locale tornerà operativo dopo sedici giorni di stop. Doveva rimanere chiuso 25 giorni dopo l’ordine del questore Cesare Capocasa scattato il 5 ottobre scorso. Nel fine settimana precedente al provvedimento la polizia aveva riscontrato che una cameriera aveva servito alcolici a tre minorenni. Al bar è stata fatta una maxi multa di 90 euro, 300 euro per ogni minorenne trovato a bere alcolici. Anche sulla multa il Tar dovrà esprimersi. Il titolare Alessandro Cirri è ricorso al tribunale amministrativo attraverso gli avvocati Laura Versace e Andrea Filippini. “L'Opera Drink Food & Social, locale di tendenza al centro di Ancona, può riaprire - riporta una nota del locale - sospeso il decreto di chiusura del pubblico esercizio disposto dal questore di Ancona. L’Opera riaprirà già stasera per accogliere i suoi affezionati clienti.

