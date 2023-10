Decine di minorenni sorpresi a bere vodka, vino e birra: tre locali del centro nei guai. Rischiano la chiusura

ANCONA- Alcol somministrato e venduto a minorenni, fioccano sanzioni per tre locali del centro storico. I controlli congiunti nella zona della movida sono stati effettuati sabato scorso dal personale della divisione di Polizia amministrativa e della Polizia locale, Ufficio commercio. Il bilancio è preoccupante: tre locali su tre controllati sono stati sanzionati amministrativamente e penalmente. In un bar di corso Mazzini gli agenti hanno sorpreso tre sedicenni intenti a bere alcolici seduti al tavolo. Il titolare è stato sanzionato con tre verbali di euro 333 ciascuno per la specifica violazione della normativa di settore. Sempre in un locale di corso Mazzini, sono stati identificati nove liceali, tutti minorenni, intenti a sorseggiare vino, birra e cocktail vari. Per il titolare sono scattate tre sanzioni amministrative, sempre di 333 euro. L’uomo, già in passato era stato sanzionato per avere somministrato e venduto alcolici a minori delli 18 anni. Per entrambi i locali verrà inoltrata la segnalazione al Prefetto di Ancona per valutarne la sospensione dell’esercizio, prevista per un periodo che va da 15 giorni a tre mesi.

Infine, dopo la mezzanotte, in Piazza del Papa due ragazzi appena quattordicenni sono stati invece controllati mentre uscivano da un locale sorseggiando e passandosi un “vodka-redbull”. I due ragazzini avevano acquistato il drink tranquillamente senza che il barman chiedesse loro un documento e nonostante la loro minore età fosse ben riconoscibile. Il barman e il titolare in concorso, sono stati denunciati, inoltre verrà inoltrata segnalazione al Prefetto.Tutti i minorenni sono stati riaffidati ai genitori.