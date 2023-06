Alcol, farmaci e droga alla guida: nelle Marche è di nuovo emergenza

ANCONA - Alcol, droghe, farmaci e incidenti stradali. Nelle Marche, dopo la battuta di arresto del 2020 a causa delle restrizioni della mobilità dovute al Covid, torna ad essere un’emergenza. Se nel 2021 le infrazioni per guida sotto effetto di alcol o stupefacenti si sono mantenute su numeri bassi, il 2022 ha segnato una risalita e i primi 5 mesi del 2023 lasciano pensare al peggio: «Da gennaio a maggio siamo già a un quarto delle infrazioni rilevate nel 2022- spiega Rita Padovani, Vicequestore aggiunto della Polizia Stradale Marche- se il trend sulle strade marchigiane rimane questo, andremo a parificare o a superare i dati pre-Covid». La via d’uscita, secondo la dirigente della Polstrada è: «Instillare soprattutto nei giovani l’idea che la guida è oggettivamente un’attività pericolosa e che non esistono corsie preferenziali per ogni tipo di utente. Sulla strada viaggiano tutti e per usarla in piena sicurezza bisogna rispettare le regole»

Sul tema è stato dedicato un convegno, in corso in queste ore all’ospedale di Torrette. Tra i presenti anche Piero Bonarini, dell’associazione Familiari Vittime della Strada: «In Italia la Giustizia è sbilanciata a favore del reo, la vittima non esiste. Nella procedura penale la parola più usata è “giudice”, scritta 1.033 volte, seguita da “pubblico ministero” con 602 comparizioni. La parola “vittima” è nominata una sola volta. In una società che si reuta civile, tutto questo deve cambiare».