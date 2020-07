Alberto Rossi premiato come “Amico dello Sport Ankon-etano”.

«Frittelli Maritime Group è uno sponsor storico del Consorzio Ankon e il suo Presidente Alberto Rossi si è confermato per oltre 15 anni “Amico dello Sport Ankon-etano”. Per questo motivo abbiamo ritenuto opportuno consegnargli un piccolo riconoscimento». A dirlo è Giorgio Cataldi, Presidente del Consorzio Ankon, realtà unica nel panorama sportivo italiano per avere avuto, in questi anni, la capacità di aggregare società sportive cittadine di discipline diverse. «Nel corso dell’ultimo Consiglio di Amministrazione – spiega Cataldi – abbiamo pensato che soprattutto in momenti difficili come questi vanno messi in evidenza imprenditori come il dott. Rossi che ha condiviso i valori promossi dal Consorzio Ankon con grande spirito sportivo e continuità. Pur restando ovviamente la gratitudine per tutti gli sponsor che nel lungo cammino del Consorzio Ankon ci sono stati vicini – precisa Cataldi – il dott. Rossi è stato l’unico imprenditore sempre “fedele” all’impegno di sostenere il Consorzio e le sue attività».

La consegna della targa è avvenuta a cura dello stesso Presidente Giorgio Cataldi e del Direttore Fabio Lo Savio. Cordialissimo il ringraziamento per il premio ricevuto da parte di Alberto Rossi. «Ho sempre appoggiato questa bella iniziativa sportiva con grande piacere perché votata a favorire la pratica sportiva di tanti giovani anconetani – ha commentato Alberto Rossi - e per il rapporto di grande amicizia e di stima che mi lega al Presidente Cataldi».