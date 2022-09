«Da domenica a martedì, tre giorni per rimuovere un albero caduto» 

ANCONA – Lo hanno trovato lì, transennato con del nastro bianco e rosso, ad ostruire il posizionamento delle bancarelle in un'area che di martedì ospita il mercato ambulante. Una parte di albero caduto domenica, con lunghi rami e rigoglioso di fogliame. Siamo al viale della Vittoria, centro cittadino, e la cosa ha creato mugugni nel quartiere Adriatico tanto che qualche residente ha chiamato l'associazione Anti Degrado, operativa ad Ancona da quasi un anno, per segnalare il problema. «Una mancanza nei confronti di chi lavora – dice Fabio Mecarelli, portavoce dell'associazione – penso a quegli ambulanti che stamattina hanno dovuto rivedere il posizionamento della propria bancarella perché quei rami erano ancora sul viale. Ci hanno detto che erano lì da domenica, insomma tre giorni, si potevano togliere prima». Già alle 10 la situazione era nettamente migliorata perché quel grosso ramo e il nastro erano già spariti.

«Lo hanno tolto in giornata – continua Mecarelli – avranno saputo che ci stavamo attivando, meglio così. Le bancarelle pagano una tassa per l'occupazione pubblica, almeno è giusto farglielo trovare a posto credo. Continueremo a vigilare sulla città». Il Comune era a conoscenza dell'arbusto caduto e si è attivato subito. «L'ufficio reperibilità domenica ha fatto un lavoro egregio – osserva l'assessore alle Manutenzioni Stefano Foresi – ha riunito tutti quei rami da una parte, fatti cadere sembrerebbe da un mezzo pesante che è passato in zona e li ha urtati, poi li ha legati con il nastro e messi in sicurezza. Il tempo di organizzare il prelievo e oggi sono andati a portarli via, era ancora presto». A portare via l'ingombro è stata Anconambiente.