Tubi e mascherine. Ecco l’albero di Natale speciale della Croce Rossa

ANCONA - Brilla come un albero normale ma le decorazioni sono speciali. La Croce Rossa ha scelto vecchi dispositivi di emergenza per addobbare l’albero di Natale della sede anconetana. Ecco che si vedono tubi e mascherine. Un albero che fa la differenza. Questi gli auguri del presidente Gianni Barca (foto in basso) ai volontari e non. «In questo periodo speciale dell'anno desidero rivolgervi un caloroso augurio di Natale a nome di tutta la Croce Rossa Italiana a Comitato di Ancona. È un momento in cui le famiglie si riuniscono, le luci brillano e l'aria è pervasa da un senso di gioia e speranza. Il Natale è anche un momento in cui possiamo riflettere sull'importanza della solidarietà. La solidarietà è uno dei valori fondamentali che guidano il nostro lavoro alla Croce Rossa. È il dono che ci permette di tendere una mano a coloro che sono in difficoltà, di offrire sostegno e conforto a chi ne ha bisogno. In questo anno che si sta concludendo, abbiamo affrontato insieme una serie di sfide senza precedenti. La pandemia ha messo alla prova la nostra resilienza e ha evidenziato l'importanza di essere solidali gli uni con gli altri.

Abbiamo visto come la solidarietà abbia il potere di unire le comunità, di portare speranza in mezzo alle difficoltà e di farci sentire meno soli. Oggi, più che mai, è fondamentale coltivare la solidarietà nel nostro cuore e nella nostra comunità. Possiamo farlo attraverso piccoli gesti di gentilezza, come un sorriso, una parola di incoraggiamento o un gesto di aiuto. Possiamo estendere la mano a coloro che si trovano in situazioni di vulnerabilità e offrire il nostro sostegno in qualsiasi modo possibile. Sia il Natale che la solidarietà sono universali, non conoscono confini né barriere. Pertanto, invito tutti voi a fare la differenza quest'anno, a rendere il Natale speciale per qualcuno che ha bisogno di aiuto. Un piccolo gesto di solidarietà può avere un impatto duraturo sulla vita di una persona e sulla nostra comunità nel suo insieme. Auguro a ciascuno di voi un Natale sereno, colmo di amore, gioia e solidarietà. Che possiamo continuare a lavorare insieme per creare un futuro migliore, in cui nessuno sia lasciato indietro e tutti possano sperimentare la bellezza della solidarietà umana».