Un albero “speciale” al viale, via vai di cittadini per venerarlo

ANCONA - Ha un tronco particolare dove in una nicchia che si è formata naturalmente c’è chi vi ha messo una immagine della Madonna di Lourdes e ci porta dei fiori. Lo chiamano l’albero della pace e in molti si fermano per pregare e venerarlo rimanendo a guardarlo. Un simbolo per il viale della Vittoria, dove si trova, all’incrocio con via Emilio Bianchi, proprio davanti all’ex stadio Dorico, nel quartiere Adriatico.

L’albero è una acacia, la più antica presente lungo il viale alberato, ed è meta di passeggiate ogni giorno. Negli anni l’immagine sacra era un’altra, era stata posta nella nicchia una statuetta di un angelo con ali spiegate. Nel 2020 un cittadino, Claudio Zabaglia, lo ha fotografato con un grosso fungo cresciuto proprio nel tronco, quasi a formare un tetto a protezione della statuetta. A mettere le immagini sacre sarebbe un anziano del quartiere che ha preso a cuore l’albero. Ci sono scatto dell’albero con fiori e rappresentazioni sacre già dal 2017. Uno spettacolo della natura.