L'albero rischia di cadere, i vigili del fuoco intervengono al parco

FABRIANO- Sono intervenuti martedì pomeriggio alle 16.30 i vigili del fuoco di Fabriano per operare una rimozione di un albero pericolante lungo il Viale Moccia nei pressi del Parco Regina Margherita.

In collaborazione con l’autoscala proveniente dalla Centrale VF di Ancona, si è provveduto alla completa rimozione dell’albero per evitare sia la caduta in strada sia il pericolo che i rami colpissero la pensilina adibita all’attesa dell’autobus. Nel corso dell’intervento la strada è rimasta chiusa al traffico per circa due ore prima che il tutto tornasse in sicurezza. Non si segnalano danni a presone o cose grazie anche alla presenza sul posto della Polizia Municipale.