Palma caduta in via Rodi, il Comune specifica: «Non era nostra»

«In riferimento alla palma caduta questa mattina in Via Rodi è opportuno precisare che la palma era privata e insisteva su un giardino privato; l'obbligo della cura e manutenzione della stessa era ed e' in capo al privato. Confortante la notizia che la bambina che passava sul posto con il padre non abbia avuto alcun danno fisico significativo». Lo specifica in una nota il Comune di Ancona, La palma è caduta sul marciapiede ferendo lievemente una bambina.