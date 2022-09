Torna la furia del maltempo, auto travolta dall'albero: ambulanze in arrivo

JESI - Un albero è caduto poco fa a Jesi lungo il viale della Vittoria. E' successo poco prima del cavalcavia in direzione Viale del lavoro, all'altezza del ristorante Viale 73. Sul posto Croce Verde di Jesi e 118, fortunatamente però non ci sono feriti. La strada è stata chiusa al traffico per la rimozione della pianta. Ci sono anche delle auto in sosta danneggiate.