La pianta rischia di cadere in strada, a sorreggerla soltanto dei cavi elettrici

I vigili del fuoco sono intervenuti poco prima delle ore 12 in via del Giardino a Senigallia per rimuovere una pianta pericolante appoggiata sui dei cavi elettrici. Sul posto la squadra di Senigallia che, supportata dal personale con autoscala dalla Sede Centrale di Ancona, ha tagliato la pianta ripristinando le condizioni di sicurezza.