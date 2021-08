L'albero cade all'incrocio: paura in strada

A Jesi un grosso pino marittimo si è squarciato in due ed è caduto su via Zuccari, nella traversa tra via Gramsci e viale Verdi. La pioggia e il vento forte di questa mattina ha provocato numerosi disagi in tutta la Vallesina e in provincia.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le operazioni di rimozione del grosso pezzo di legno sono ancora in corso. La circolazione ha subito dei disagi.