"Un albero per ogni nato", partite le piantumazioni per le 178 nascite dello scorso anno

FALCONARA - Sono già partite da via Tommasi, nell?area limitrofa al Palasport Fioretti, le piantumazioni di 178 essenze nell?ambito del progetto ?Un albero per ogni nato?. Nella mattinata di oggi, mercoledì 21 dicembre, l?assessore all?Ambiente Valentina Barchiesi ha fatto un sopralluogo dopo la messa a dimora delle piante, in un?area che l?amministrazione comunale intende riqualificare e dove sono stati già realizzati progetti come la nuova illuminazione, l?asfaltatura della strada limitrofa e le prime piantumazioni di essenze. Tra i progetti già finanziati, da realizzare nel breve termine, è prevista la creazione di un circuito sportivo e la piantumazione di nuovi alberi prosegue nel percorso intrapreso gli scorsi anni.

Il progetto ?Un albero per ogni nato? ha un forte valore simbolico: su ogni tronco sarà legata una piccola targa colorata con il nome e la data di nascita del bambino cui la pianta è stata dedicata. Nei prossimi giorni il sindaco Stefania Signorini e l?assessore Barchiesi scriveranno ai genitori dei nuovi nati, per illustrare l?iniziativa e comunicare in quale zona gli alberi sono stati piantati. In questo modo le famiglie potranno seguire la crescita delle ?loro? piantine. L?iniziativa rappresenta la prosecuzione di un progetto avviato a gennaio di quest?anno, quando erano stati piantati 149 alberi, come il numero di nati nel 2020.

L?assessore all?Ambiente sottolinea l?importanza di legare in modo diretto la crescita di un bambino alla crescita dell?albero, in modo da creare un legame anche emotivo con le famiglie, che potranno seguire la vita della pianta. Rivolge quindi un ringraziamento all?azienda che quest?anno ha permesso di realizzare l?iniziativa. A donare le essenze è stata Adriatica Oli, azienda specializzata nella gestione attenta e innovativa di rifiuti speciali e nella raccolta differenziata di oli vegetali esausti, nell?ambito del progetto ?Amicambiente?. La società questa mattina era rappresentata dall?amministratore unico Giorgio Tanoni, arrivato insieme a Kessili De Berardinis, responsabile del progetto Amicambiente.