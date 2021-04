Il rapace pesarese a rischio estinzione, patto per salvare l’Albanella Minore

Agricoltori e ambientalisti insieme per proteggere l’albanella, un uccello a rischio di estinzione che nel periodo migratorio raggiunge anche le nostre campagne per nidificare. Un bellissimo rapace che si nutre di piccoli roditori e cavallette, svolgendo così un ruolo importante anche in agricoltura. La sua rarità (e il grande pericolo di estinguersi) è dovuta alla caratteristica di nidificare al suolo, spesso proprio nei campi di grano, dove i suoi nidi vengono distrutti e i suoi pulcini uccisi dalle trebbiatrici. E così Coldiretti Pesaro Urbino e Lipu hanno deciso di collaborare. “Per salvare questo bellissimo animale nella nostra provincia – spiega Tommaso Di Sante, presidente di Coldiretti Pesaro Urbino - è nato quest'anno un progetto della Lipu, in collaborazione con il WWF, che ha non solo lo scopo di censire le coppie nidificanti di Albanella Minore ma che mira a tutelare i nidi costruiti nei campi coltivati lungo la valle del fiume Foglia, proteggendoli dalla trebbiatura delle colture cerealicole e dallo sfalcio dei prati, le minacce più gravi alla sopravvivenza della specie”.

Quando gli agricoltori segnaleranno un nido, i volontari delimiteranno una piccola area che verrà preservata dal taglio, come già avviene da decenni in Toscana, Puglia, Lazio ed Emilia Romagna. “L’obiettivo – aggiunge il direttore della Coldiretti provinciale, Claudio Calevi – è di sviluppare tutti insieme una sinergia che possa portare vantaggi sia alla salvaguardia del raro rapace, sia all’agricoltura e ai prodotti locali, perché no, anche a livello promozionale”. In campo, è proprio il caso di dirlo, gli agricoltori e i volontari della Lipu. Ma tutti i cittadini possono dare il loro contributo. Chi si dovesse imbattere in un nido di Albanella Minore può segnalarne la presenza scrivendo una mail all’indirizzo pesaro@lipu.it o contattando Lucia Cherubini (333-8361565), delegata della sezione di Pesaro Urbino, organizzatrice e coordinatrice del progetto di censimento e tutela dell’Albanella minore nella nostra provincia.