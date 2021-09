«Mi hanno picchiato nel bar», 35enne chiede aiuto in stazione: finisce in ospedale

Ha chiesto aiuto agli agenti della polizia ferroviaria dicendo di essere stato picchiato in un bar. Ieri sera momenti di tensione vicino piazza Rosselli.

Per cause ancora da chiarire il protagonista di questa vicenda, un 35enne di origini straniere, sarebbe entrato in un bar per fare una classica consumazione quando, all'improvviso, è stato picchiato e raggiunto da un colpo dritto alle costole.

Il 35enne è riuscito ad uscire rapidamente dal locale e a chiedere aiuto dirigendosi vicino alla stazione di taxi. Sul posto è intervenuta l'equipe della Croce Gialla di Ancona che ha trasportato il ferito al pronto soccorso di Torrette.