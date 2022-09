«Aiutateci ad aiutare gli alluvionati». I City Angels raccolgono beni

ANCONA - Servono prodotti per l’igiene personale, materiali per pulire, scope, sgrassatori e tutto quello che serve per pulire il fango. I City Angels vicini alla popolazione alluvionata del Misa. I volontari dell’associazione che si occupa di aiutare senzatetto e persone in difficoltà, stanno raccogliendo materiale e beni di prima necessità che sabato verranno portati nei Comuni alluvionati.

«Stiamo raggruppando prodotti per pulire - dice Patrizia Guerra, coordinatrice degli angeli della città - ma anche abbigliamento, solo intimo, calzini, canottiere. E poi servono guanti, stivali di gomma, pale per il fango. Saremo grati a chi vorrà aderire. Il materiale sarà consegnato personale da noi».

Per chi vorrà dare una mano potrà scrivere alla associazione alla mail ancona@cityangels.it. Gli operatori indicheranno le modalità di ritiro della merce. Oppure potranno andare alla sede di via Ruggeri. Info al 348 8744722. Si può anche diventare volontario e aiutare i City Angels ad aiutare.