Lavora sull’impalcatura, il frullino gli sfugge di mano: ferito un operaio

AGUGLIANO - Lavora in un cantiere, il frullino gli sfugge di mano e si ferisce seriamente all’interno coscia. Paura per un operaio 36enne questa mattina in centro ad Agugliano.

Secondo quanto ricostruito, l'uomo stava tagliando dei pannelli in legno quando si è infortunato. I primi a intervenire sono stati i colleghi, poi la Croce Gialla di Ancona insieme al 118, polizia locale, Vigili del fuoco e carabinieri. L’uomo, che stava lavorando su una impalcatura, è stato calato in strada dai pompieri, poi portato in ospedale con un codice di media gravità.