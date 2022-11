Agguato in pieno centro: rapina un’anziana e poi scappa con la refurtiva

JESI - E’ caccia all’uomo in città. Nel mirino degli agenti della polizia ci sarebbe un ragazzo presumibilmente straniero che, intorno alle 15,15 di oggi (28 novembre) si sarebbe scagliato su un’anziana signora a passeggio per le vie del centro storico. Il ladro ha agguantato la borsa della donna, una 75enne jesina, ma nella concitazione la vittima è caduta a terra stringendo con forza tra le mani la tracolla. Ma il ragazzo non ha mollato la presa, anzi ha cominciato a trascinare la donna per alcuni metri finché non è riuscito ad impossessarsi della borsa per poi scappare per le vie del centro. Immediatamente è accorsa una volante del Commissariato di polizia di Jesi e un’ambulanza della Croce Verde di Jesi. Per fortuna per la donna solo tanto spavento, ma per accertamenti è stata comunque trasportata al pronto soccorso visto il forte stato di agitazione. Intanto il ladro è fuggito con un magro bottino: solo 20 euro che la donna teneva nel portafogli. La polizia è sulle tracce del ladro e le indagini sono ancora in corso.