Aggredisce il cliente di un bar dopo aver "perso" al Gratta e Vinci: denunciato

SENIGALLIA - Troppo il nervosismo per non aver vinto nulla al Gratta e Vinci. Secondo lui, un 50enne del posto, la dea bendata gli aveva girato le spalle e per questo aveva stracciato e gettato a terra i biglietti. A quel punto un cliente lo aveva ripreso, richiamandolo ad un maggior senso civico. Una frase di troppo che l'ha fatto arrabbiare ancora di più e che ha scatenato l'aggressione nei confronti dell'altro cliente.

E' questo quanto accaduto nella giornata di ieri, in un bar di Senigallia. La vittima dell'aggressione, visibilmente impaurita, ha chiesto aiuto ad alcuni passanti che hanno immediatamente allertato la polizia. Giunti sul posto gli agenti sono però stati bloccati dal 50enne, già conosciuto alle forze dell'ordine per alcuni precedenti, che non pago di quanto già fatto ha preso un posacenere e l'ha tirato contro i poliziotti. Vista la situazione sono intervenuti anche i carabinieri che, con l'ausilio del personale del 118, hanno aiutato gli agenti a bloccare l'aggressore. Per riportarlo alla calma è stato poi necessario il trasporto al pronto soccorso, dove il 50enne si è però allontanato senza attendere le cure. Gli agenti hanno quindi raccolto le testimonianze dei presenti e per questo lo hanno denunciato con l'accusa di violenza, resistenza ed oltratto a Pubblico Ufficiale.