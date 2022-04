Preso a sprangate in volto in pieno giorno, brutale aggressione davanti a passanti e commercianti

ANCONA - Individuato l’aggressore che il 14 marzo scorso avevo assalito con una spranga di ferro alla testa un tunisino che si trovava ai giardinetti di piazza Ugo Bassi. La scena di violenza era avvenuta in pieno pomeriggio sotto gli occhi attoniti di passanti e commercianti della zona. Il ragazzo aveva riportato una ferita alla testa e aveva perso sangue mentre il suo aggressore era scappato via. Sul posto era intervenuto anche il 118 che aveva trasportato al Pronto soccorso il ferito.

I poliziotti hanno quindi individuato e indagato per lesioni aggravate un albanese di 26 anni. Gli agenti della questura ieri mattina hanno perquisito la casa del sospetto aggressore e sequestrato un piede di porco di 30 centimetri che corrispondeva perfettamente alla descrizione data dalla vittima durante la denuncia. Oltre all’oggetto contundente aveva in casa anche un po’ di hashish per uso personale. Per questo è stato anche segnalato in Prefettura come assuntore.

Il questore Cesare Capocasa ha aggiunto: “Ancora una risposta puntuale alla domanda di sicurezza dei cittadini. Esserci sempre è prevenire condotte criminali lì dove possibile, ma anche individuare prontamente i responsabili di fatti delittuosi assicurandoli all’autorità giudiziaria nell’interesse ed a difesa della società civile”.