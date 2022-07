Esce di casa, arriva un ragazzo e gli punta il taglierino in gola: choc per un 34enne

ANCONA - Ha dell'incredibile quanto accaduto nelle scorse ore in via Montegrappa, nel quartiere Adriatico. Un ragazzo di 34 anni è stato minacciato con un taglierino alla gola da un giovane sconosciuto poco dopo essere uscito di casa. Per fortuna la vittima ha avuto sangue freddo ed è riuscita a disarmare l'aggressore, colpendolo con un pugno in volto e facendolo scappare prima dell'arrivo dei carabinieri.

Sul posto, oltre ai militari, anche gli operatori del 118 con un'ambulanza della Croce Gialla di Ancona. I soccorritori hanno medicato una lieve ferita che il 34enne si è procurato nella collutazione. In corso invece le ricerche dell'aggressore da parte dei militari.