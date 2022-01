Gli agenti chiedono il Green pass e lui li aggredisce: denunciato un giovane

Non deve aver gradito la richiesta di esibizione del Super green pass da parte degli agenti di polizia un giovane ventitreenne di origini nigeriane che ieri (10 gennaio), intorno alle ore 15.00, si è reso protagonista di un brutto gesto a bordo di un autobus presso il Piazzale Partigiani-Portavalle (nota stazione delle autocorriere). Il ragazzo, già noto per alcuni piccoli reati, non solo si è rifiutato di esibire la certificazione (ne era sprovvisto, come accertato in seguito) ma ha reagito spintonando gli agenti che lo invitavano a scendere dal mezzo.

Dopo essere stato condotto in commissariato è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e multato con sanzione pecuniaria per l’assenza di Super green pass. Uno degli agenti è rimasto contuso ad una gamba con prognosi di dieci giorni.