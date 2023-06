Choc in stazione, in 4 aggrediscono il capotreno: nessuno di loro aveva il biglietto

ANCONA - Stava controllando i biglietti e quando è toccato a loro, un gruppetto di stranieri, avrebbero reagito spintonando il capotreno. L’aggressione è avvenuta questa mattina, poco dopo le 6, alla stazione di Ancona. Ferito un dipendente di Trenitalia, 60 anni, soccorso dalla Croce Rossa. Gli aggressori, erano almeno in quattro, erano già a bordo sul treno, proveniente da Fabriano, quando è successo il fatto. Subito è intervenuta la polizia ferroviaria. Il capotreno è stato portato in ospedale, non è grave e sporgerà denuncia.