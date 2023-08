Aggrediscono un ragazzo,arrivano i fogli di via: quattro neomaggiorenni dovranno stare lontano da Sirolo

NUMANA - Aggressione a un ragazzo di Sirolo, quattro fogli di via per altrettanti neomaggiorenni di Castelfidardo. I quattro, coinvolti nell'aggressione, non potranno più tornare a Sirolo né Numana: per uno di loro il provvedimento, anziché annuale come per gli altri, ha validità di due anni. Il giovane, infatti, è recidivo. L'indagine è stata portata a termine dai carabinieri di Numana.

Il questore Cesare Capocasa: “ Continua l’impegno della Polizia di Stato e di tutte le forze dell’ordine presenti sul territorio, volto a reprimere le condotte criminali, ma soprattutto a cercare di prevenire la commissione di delitti, per rendere sempre più vivibile e sicura la nostra provincia”.