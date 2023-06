Lo picchiano con una stampella in piena notte, giovane finisce in ospedale: si cerca l'aggressore

Un uomo di circa 30 anni, straniero, è stato aggredito nella notte tra mercoledì e giovedì in via Persiani, ad Ancona. Secondo il suo racconto il giovane sarebbe stato colpito alla testa con una stampella.

La chiamata al 112 è arrivata quando mancavano pochi minuti alle 3: gli operatori della Croce Gialla di Ancona sono prima intervenuti in via Persiani, non trovando però nessuno. Qualche minuto dopo è stata la stessa vittima a chiamarli mentre si trovava ancora dolorante in via Fiorini, circa 1 chilometro più lontano dal luogo dell'aggressione. I soccorritori, sul posto insieme alle Volanti della Questura, lo hanno caricato in ambulanza e trasportato all'ospedale regionale di Torrette per accertamenti. Non è in pericolo di vita. In corso le indagini da parte dei poliziotti per risalire all'identità dell'aggressore.