Aggredì il titolare del pub, scappa lungo la spiaggia: inseguito e denunciato

FALCONARA - Aveva aggredito il titolare di un pub in centro a Falconara, i carabinieri lo hanno trovato ieri mattina mentre si trovava in piazza Mazzini. Il tunisino 40enne sembrava aspettasse qualcuno e quando i militari lo hanno avvicinato per il controllo ha tentato di allontanarsi. Raggiunto, è risultato gravato da un ordine di espulsione emesso dal questore di Nuoro.

L’uomo si è prima diretto verso la stazione per poi prendere il sottopasso verso la spiaggia. Raggiunto sull’arenile, è stato sottoposto al controllo. Per lui è scattata la denuncia per l’inosservanza del provvedimento ed è stato accompagnato al Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Roma. Il 40enne aveva anche già scontato circa due anni presso la Casa di Reclusione di Arbus (Sardegna meridionale), per un’aggressione consumata nel novembre del 2015 ai danni del titolare di un pub del centro. Il titolare aveva redarguito l’uomo e un connazionale sorprendendoli ad urinare sulla strada nei pressi del proprio locale.