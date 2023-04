La lite per gelosia tra fidanzati sfocia in un'aggressione, al porto deve intervenire la polizia

ANCONA - Una lite per gelosia sfocia in un'aggressione. Momenti di paura nella notte tra lunedì e martedì al porto turistico di Ancona.

Il fatto

La polizia è intervenuta poco dopo mezzanotte presso il porto turistico di Ancona. Gli agenti, intervenuti a seguito di una segnalazione, sono riusciti a mettersi in contatto con la vittima, che ha raccontato di avere avuto una lite con il fidanzato a bordo della loro auto. Ai poliziotti ha detto che la lite era sorta per motivi di gelosia ed era velocemente degenerata in una vera e propria aggressione.

Nonostante questo non ha voluto cure mediche e con l’aiuto del proprio genitore è rientrata presso la propria abitazione.