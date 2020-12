Furibonda lite in porto, giovane aggredito: gli spaccano una bottiglia in testa

Aggressione a colpi di bottiglia fuori da un bar del porto di Ancona e un giovane è stato trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale di Torrette per accertamenti. Non è in gravi condizioni. Il fatto è avvenuto ieri sera al porto dorico, nei pressi dell’ingresso principale che dal centro città porta allo scalo portuale.

Secondo un prima ricostruzione della polizia di frontiera, i due, sui 20 anni, si conoscevano e, per motivi ancora in fase di ricostruzione, avrebbero cominciato a litigare, fino alla violenza. Uno dei due ha preso una bottiglie l’ha spaccata sulla testa dell’altro. Sono in corso gli accertamenti della polizia marittima.