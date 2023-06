Violenza al Piano, prende a gomitate in faccia un poliziotto e sloga il dito di un altro agente

ANCONA - Vede un poliziotto avvicinarsi per un controllo e tenta la fuga tra le vie del Piano San Lazzaro. Bloccato poco dopo, inizia a colpire l'agente con delle gomitate al volto e poi sloga il pollice della mano sinistra di un collega intervenuto nella zona. E' quanto successo nel pomeriggio di ieri in via delle Grazie. A finire nei guai un 26enne nigeriano, incensurato e regolare sul territorio nazionale, ma segnalato come persona vicina all'ambiente dello spaccio di droga in città.

Dopo averlo riportato alla calma gli agenti lo hanno portato in Questura e arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. I poliziotti si sono poi recati presso l'ospedale regionale di Torrette dove sono stati curati e successivamente dimessi con prognosi di 7 e 15 giorni.