Danneggia la porta della pizzeria, poi aggredisce i poliziotti: denunciato

SENIGALLIA - Danneggia la porta di un locale, poi aggredisce i poliziotti: è successo in una pizzeria in zona Vivere Verde. Un 30enne ha iniziato a colpire la porta senza apparente motivo per poi allontanarsi. E’ tornato poco dopo, ma ha trovato i poliziotti intervenuti su chiamata dei dipendenti.

L’uomo, ubriaco, tentava di allontanarsi finché non ha manifestato comportamenti sempre più aggressivi. A quel punto sono intervenuti anche i carabinieri e il 118. Portato in ospedale, è stato poi sanzionato per ubriachezza e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni a un agente.