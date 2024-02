Guardie aggredite in carcere da due detenuti: «Ti sgozzo, non sei nessuno»

ANCONA - Era in corso una sorveglianza, nel carcere di Montacuto, quando due detenuti hanno attaccato briga con due guardie. Il battibecco, per futili motivi, è degenerato in una aggressione subita da due poliziotti della penitenziaria. Gli agenti hanno invitato i detenuti a farsi una calmata ma sono arrivati calci, pugni, minacce e insulti. Uno avrebbe detto al poliziotto: «Ti ammazzo, tu non sei nessuno». L'altro lo avrebbe appoggiato con frasi, sempre rivolte all'agente, quali «quando ti incontro di sgozzo, per me sei finito». Dopo le minacce i due detenuti si sarebbero avventati contro le due guardie per colpirle. Protagonisti un tunisino di 29 anni e un algerino di 46 anni, reclusi in carcere per scontare entrambi una condanna.

Sono finiti entrambi a processo davanti alla giudice Alessandra Alessandroni per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate in concorso. Il fatto di cui sono accusati risale al 9 ottobre del 2020. Questa mattina doveva aprirsi il dibattimento in tribunale ma la giudice ha rinviato l’udienza, per un difetto di notifica, al 25 settembre. Gli imputati sono difesi dall’avvocato Simone Matraxia e Luciano Bertoluzza oggi sostituito dall’avvocato Antonio Gagliardi.