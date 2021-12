Birra in mano e senza mascherina tira calci e pugni ai poliziotti: denunciato

Quando i poliziotti sono arrivati in via Giordano Bruno, lo hanno trovato con in mano una birra e senza nessun dispositivo di protezione indossato. Lui, un 47enne già conosciuto alle forze dell'ordine, poco prima era stato responsabile di una tentata aggressione per motivi sentimentali. Proprio per questo le volanti della Polizia erano state allertate da qualche passante che aveva notato la lite tra i due uomini. E' successo ieri sera.

Gli agenti hanno tentato di riportarlo alla calma, provocando la violenta reazione del 47enne che li ha colpiti con calci e pugni. I poliziotti sono stati costretti ad ammanettarlo e condurlo in Questura dove è stato poi denunciato per minacce e resistenza a pubblico ufficiale.