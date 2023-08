Butta la droga sotto una macchina, poi cerca di fuggire picchiando i carabinieri

FALCONARA - Prima getta sotto una macchina un involucro di hashish da 43 grammi, poi tenta la fuga sferrando calci e pugni ai carabinieri. A finire nei guai è stato un 30enne extracomunitario. Bloccato dai militari, è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente, resistenza e lesini personali aggravate.

L'uomo aveva tentato una seconda aggressione, infatti, anche una volta portato in caserma. Era già stato arrestato per fatti analoghi nel luglio scorso a Chiaravalle. Processato per direttissima, ora si trova in carcere a Montacuto.